België behaalde er 22, maar bestaan olympische diploma's echt of is het een spookterm?

Het is een troostprijs die niemand als ambitie heeft. Ook op deze Spelen regende het olympische diploma's voor de Belgen, die toegekend worden bij een plaats in de top 8. Maar ontvangen atleten zo'n oorkonde echt? En hoe ziet die er dan uit?

"Geen medaille, wel een olympisch diploma."



Het vaak vervloekte zinnetje viel deze Spelen net iets te vaak in Belgische context. Maar liefst 22 keer. Al lanceerde het tegelijk een boeiende discussie op de Sporza-redactie.

Krijgen atleten dan effectief een diploma? Of is het een spookterm om een plaats in de top 8 te benoemen?

Het antwoord: de (on)gelukkigen krijgen weldegelijk een officieel certificaat van het IOC. Het olympisch comité begon met het gebruik tijdens de Spelen van 1924 in Parijs, maar toen kreeg enkel de top 3 een diploma.

In 1949 verbreedde het IOC het aantal ontvangers tot 6, om in 1981 uiteindelijk naar de huidige 8 te gaan.