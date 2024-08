Het spook van de Spelen blijft Bolingo achtervolgen: geraakt ze nog fit voor Cheetahs? "Het is zoeken naar bevrijding"

Bolingo heeft nochtans de snelheid en het intrinsieke talent om mee te strijden in olympische finales. Getuige: ze was vorig jaar de eerste Belgische vrouw ooit die in de WK-finale van de 400 meter liep.

"Ik vond ook nooit mijn ritme in de race. Mijn vorm is gewoon niet goed genoeg na de blessures. Ik voel me fysiek steeds beter, maar ik loop nog niet echt bevrijd. Het is nog zoeken naar vertrouwen."



Alleen is er tijdens de onverbiddelijke Spelen maar weinig tijd voor die zoektocht . Dinsdag/morgen zou ze al opnieuw moeten aantreden in de individuele herkansingen.



"Het is frustrerend dat ik nu mijn toptijden nog niet kan lopen. Ik kan het alleen maar accepteren en hopen dat volgend seizoen beterschap brengt", lijkt ze zelf toch al stilletjes de handdoek te gooien.