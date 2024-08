Met unieke ex aequo is Naomi Van den Broeck lichtpunt in Belgische ochtendsessie, veel vraagtekens bij Bolingo

Een ochtendsessie met gemengde gevoelens voor het Belgische kamp. Naomi Van den Broeck opende met een bijzondere kwalificatie op de 400 meter horden. Met exact dezelfde chrono als een Australische mag ze naar de halve finales. Minder goed nieuws was er voor Cynthia Bolingo, die niet topfit oogde in haar reeks en een vraagteken blijft voor de Cheetahs.

55"11. De tijd die niet alleen Naomi Van den Broeck klokte in haar reeks. Ook een Australische liep exact dezelfde chrono. Ook de finishfoto bracht geen uitsluitsel, dus mocht de Belgische alsnog naar de halve finales met een gedeelde 2e plek in de herkansingen van de 400 meter horden.

Zijn tijd? 45"51, goed voor een 9e stek in totaal. Ondertussen gooide Philip Milanov zijn discus 62,44 meter ver bij zijn derde poging. Maar die worp was slechts goed voor de 15e plek en dus geen finale. Zo verlieten twee landgenoten het toneel.

Dylan Borlée kwam als volgende loper in actie op de piste in Parijs en wilde het voorbeeld van de hordeloopster volgen. Tot 350 meter werkte hij zijn herkansing van de 400 meter uitstekend af, maar dan was de brandstof op.

Aan Helena Ponette en Cynthia Bolingo om een stuntje te versieren in de reeksen van de 400 meter, dan maar? Wel, de eerste Belgische had het lastig in baan 1 om tempo te ontwikkelen. "Ik dacht te veel na en liep niet op gevoel", zegt Ponette erover, die in 51"75 naar de herkansingen moet.



Hetzelfde lot kent ook Bolingo. Zij raakte vlak voor de Spelen geblesseerd aan haar kuit en kon nauwelijks trainen. Dat merkte ze snel. Onze snelste landgenote oogde niet topfit: 52"77. Of ze de herkansingen loopt, is maar de vraag. "En de Cheetahs? Dat is aan de coach om te beslissen", voedt Bolingo de twijfels.

Tot slot herkanste Imke Vervaet op de 200 meter. Ze liep in 23"33 naar de 3e plek in haar reeks. Toen wist ze al dat het avontuur erop zat. Vervaet klokte ermee de 13e tijd van alle herkansers.