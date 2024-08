LIVESTREAM: Lotte Kopecky wordt economisch 6e in temporace en schuift op naar plaats 13 in omnium

Moeilijke relatie met omnium

Terwijl ze de laatste jaren de gouden medailles aan elkaar rijgt in de puntenkoers en afvalling lijkt Lotte Kopecky iets meer moeite te kennen met het omnium. Dat is wel relatief, want in 2023 stond ze op het podium van het EK en WK.



Haar beste prestatie in het omnium was WK-zilver in 2021. In dat jaar deed ze ook een gooi naar een olympische medaille, maar na een val in de scratch gaf ze op. Het is uitkijken of ze Parijs wel na een afgewerkt omnium kan verlaten.