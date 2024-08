"Geboren winnares" Lotte Kopecky gaat resoluut voor goud: "Brons in de wegrit was medaille van de bevrijding"

Brons ligt al op haar nachttafeltje, maar er is nog plaats voor een extra olympische medaille. Lotte Kopecky heeft de switch naar de piste gemaakt en wil vandaag gensters slaan in het omnium. Tv-commentator Renaat Schotte dicht Kopecky veel kansen toe: "De nieuwe formule is een groot voordeel voor Kopecky met haar uithouding."