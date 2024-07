Anderhalve week voor Olympische Spelen springt burgemeester Seine in: "Koud, maar heel proper"

Na de Minister van Sport in Frankrijk is ook de burgemeester van Parijs de Seine ingedoken. Daarmee komt ze haar belofte na om aan te tonen dat het water proper genoeg is voor de Olympische Spelen.

Volgende week vrijdag beginnen de Olympische Spelen in Parijs met een openingsceremonie op en rond de Seine.

De voorbije weken en maanden heeft de Franse hoofdstad zwaar geïnvesteerd om de waterkwaliteit van de rivier op peil te krijgen.

Dat het ze gelukt is, heeft burgemeester Anne Hidalgo vanochtend onderstreept met een duik in de Seine. In navolging van de Minister van Sport vorige zaterdag trok ze enkele lengtes.

"De Seine is erg, erg proper", zei Hidalgo, die een wetsuit droeg. "Het water is een beetje koud, al valt het best mee."