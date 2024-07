Plots vielen de puzzelstukjes bij Mercedes in elkaar: "Hoe konden we zo dom geweest zijn?"

vr 12 juli 2024 14:07

Mercedes heeft in de afgelopen 2 weken meer GP's gewonnen dan in de 2 jaar daarvoor. Mercedes lijkt weer op het juiste spoor te zitten. "Plots vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Wat we niet begrepen, begrepen we opeens wel."

Mercedes was tussen 2014 en 2021 de dominante renstal in de Formule 1 met 7 wereldtitels bij de rijders en 8 opeenvolgende wereldtitels bij de constructeurs.

Maar in 2022 en 2023 moesten ze door de woestijn, met enkel een zege voor George Russell in de GP van Brazilië in 2022. Ondertussen reed rivaal Red Bull (en vooral Max Verstappen) iedereen van het kastje naar de muur.

Maar plots lijken de kansen gekeerd: in Oostenrijk werd Russell een overwinning in de schoot geworpen door de aanrijding tussen Verstappen en Norris en afgelopen zondag won Lewis Hamilton voor eigen volk in Silverstone.

Plots vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Wat we niet begrepen voordien, begrepen we opeens wel. Toto Wolff

"Een maand geleden waren we zelfs geen podiumkandidaten en leek het een derde bar jaar op een rij te worden", zegt Toto Wolff. "Maar plots vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Wat we niet begrepen voordien, begrepen we opeens wel."

"Daarna was het gewoon ontwikkelen zoals vroeger: we vinden een manier om de auto beter te maken en dat vertaalt zich in de snelheid op het circuit. Dat was de afgelopen 2 jaar niet het geval."

"Hoe konden we zo dom geweest zijn?"

Wolff benadrukt de rol van James Allison in dat proces. Allison, technisch directeur, keerde vorig jaar terug in een praktijkgerichte rol om de tegendraadse auto op het juiste spoor te krijgen.

"Het was een echt aha-moment", vertelde Allison over de doorbraak. "Hoe konden we zo dom geweest zijn? We hadden het al veel vroeger moeten opmerken."

Wolff: "Op een bepaald moment konden we bepaalde data weer juist interpreteren en dat was dankzij James. Dat ging vooral over de balans van de auto en hoe we de auto in zijn ideale afstelling konden krijgen."

In Canada zette Mercedes een nieuwe voorvleugel op de auto en ging het veel beter. "We hebben geen magische voorvleugel. We hebben gewoon meer balans in de auto gekregen." Vroeger was de Mercedes of snel in de trage bochten of in de snelle bochten. Die handicap is weggewerkt en Mercedes heeft extra updates voor de GP's van Hongarije en België de komende weken.