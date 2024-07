"Onwaarschijnlijke prestatie dat Lewis Hamilton 17 jaar na zijn 1e zege dit nog doet"

ma 8 juli 2024 13:38

De overwinning van Lewis Hamilton in Silverstone was op veel vlakken opmerkelijk. De 39-jarige zevenvoudige wereldkampioen proefde eindelijk weer van de zoete smaak van de zege en toonde dat Mercedes helemaal terug is. "Je zag wat in zijn emoties wat het betekende."

Wie een maand geleden had gezegd dat Lewis Hamilton in Silverstone na 2,5 jaar eindelijk weer zou winnen was een visionair. Wat betekent zijn 104e GP-zege? "Dat bewijst dat hij een ongelooflijke rijder is", vindt Kris Wauters, F1- commentator voor Play Sports. "Als je 17 jaar na je eerste overwinning nog een GP wint.... Het blijft een onwaarschijnlijke prestatie als je over een lengte van zoveel jaar op dat niveau kunt presteren."

"Het is duidelijk dat Mercedes de afgelopen 2 jaar niet in de snelste auto had en dan kan zelfs iemand als Hamilton daar niet veel aan doen. Het leek ook alsof hij een beetje de moed verloren had om te vechten voor positie 7 of 8."

In cijfers is Hamilton zonder twijfel de grootste, want hij staat helemaal bovenaan in alle mogelijke lijstjes.

Maar als je hem dan zag jagen achter Russell, dan merk je wel dat het nog steeds een absolute racer is en hij wint voor de negende keer in Silverstone. Het is hallucinant dat je 9 keer dezelfde GP kan winnen. Dat is een record dat nog lang zal staan, denk ik." Na Silverstone is Hamilton enkele records rijker. Met 7 wereldtitels is hij met Michael Schumacher de meest gelauwerde, met 104 GP-zeges steekt hij er op dat vlak met kop en schouders bovenuit. "In cijfers is hij zonder twijfel de grootste, want hij staat helemaal bovenaan in alle mogelijke lijstjes. Hij heeft natuurlijk wel 4, 5 seizoenen aan een stuk door de beste wagen gehad en een teammaat die niet zo snel was als hij." "Dus ik kan niet zeggen dan is het makkelijk, want je moet het nog altijd doen. Je wordt geen 7 keer wereldkampioen als je niet aan een stuur kunt draaien."

"Ik vond zijn emoties schitterend om te zien"

Meteen na de finish was het duidelijk dat zijn zege Hamilton niet onberoerd liet. Hij kon zijn emoties niet bedwingen. "Dat was mooi om te zien, want ik ben geen supergrote fan van de communicator Lewis Hamilton, omdat ik nooit weet hoe hard ik die mag geloven." "Maar vandaag was het allemaal honderd procent echt. Dat voel je, dat zag je. En dan zag je ook wat het betekent", vertelt Wauters.

"Je begrijpt dan ook hoe moeilijk het is. Kijk, Mercedes heeft zoveel jaar met de vingers in de neus alle titels gewonnen en dan gaat het 2 jaar achter elkaar een beetje slechter."

"Dat is hoe het leven gaat natuurlijk in de autosport. Je kan niet blijven domineren. Dan zie je ook hoe moeilijk het is om die wagen terug daar helemaal vooraan te krijgen. Dat hangt van zoveel details af."

"Dat is een een zodanig grote verzamelde inspanning van zoveel mensen dat je dat niet krijgt. Dus die emoties van Lewis Hamilton waren zeker voor zichzelf, maar ook omdat hij weet wat er nodig is om daar te geraken." Daarom namen de emoties de bovenhand bij Hamilton. "Dat allemaal samen heeft losgemaakt wat we gezien hebben bij Lewis Hamilton. Ik vond het schitterend om te zien."

"Moeilijk om te zeggen dat Ferrari verkeerde keuze is"

Hamilton won gisteren, de eerste Ferrari eindigde pas als 5e en deed nooit mee om de overwinning. Heeft de Brit de verkeerde keuze gemaakt om Mercedes na dit jaar in te ruilen voor Ferrari? "Dat is moeilijk om te zeggen op dit moment", zegt Wauters. "Het is in elk geval heel fijn dat hij nog voor Mercedes nog een een overwinning kan boeken. Het is ook een beetje de wederopstanding van het team."

"Van het begin van het seizoen wisten we al dat Hamilton naar Ferrari zou gaan en dat heeft toch een beetje een vreemde dynamiek over dit seizoen gegooid."

"Ferrari deed het relatief goed in het begin van het jaar, met de overwinning van Leclerc in Monaco als hoogtepunt. Daarna lijkt het bij Ferrari wat uit hun handen aan het glippen. Misschien hebben ze een paar verkeerde keuzes gemaakt bij het doorontwikkelen van de wagen." Conclusies wil Wauters daar niet aan vastknopen. "Je zou denken dat nu Mercedes het beter doet en Ferrari het wat minder, het misschien geen goede keuze was. Maar over 12 weken kan alles weer helemaal anders zijn natuurlijk."