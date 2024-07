Dat is fussball is hard voor Portugal en Ronaldo: "Misschien was het in 2016 al tijd om te vernieuwen"

za 6 juli 2024 06:19

Het verhaal van Portugal op Euro 2024 is ten einde. Tegen Frankrijk overleefden Ronaldo en co. geen tweede strafschoppenreeks op rij. De Portugese superster geldt als één van dé teleurstellingen van het toernooi en druipt af zonder doelpunten. "Er moet toch eens een trainer komen die zegt dat hij het met nieuw talent gaat proberen", klonk het in Dat is fussball.

Met Frankrijk-Portugal werd de neutrale voetbalkijker gisteren absoluut niet verwend. Na een bloedeloze 0-0 trok Frankrijk aan het langste eind in de strafschoppenreeks. "Het was niet leuk om te volgen", trapte Wesley Sonck een open deur in in Dat is fussball. Ook talkshowhost Armin Shah was ontevreden: "Je verwacht krakers, met Mbappé tegen Ronaldo, maar ze spelen allebei zo behoudend. Zeker Frankrijk, dat heeft nog geen echte goal gescoord." "Mbappé en Ronaldo spelen toch echt geen goed toernooi?", wierp host Tess Elst ook op. "Nee", reageerde Shah duidelijk. "Bij Mbappé kan het nog aan het masker liggen, al heeft hij ook een matig seizoen bij PSG achter de rug. Bij Ronaldo ontvang je elke bevlieging met liefde. Hij werd gezocht door medespelers, maar het zat er echt niet in. En het was waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Portugal."

Als je Spanje-Duitsland ziet, daar doet iedereen mee in het drukzetten. Dat zag je hier niet. Wesley Sonck

"Er moet toch eens een trainer komen die zegt dat hij het met nieuw talent gaat proberen. Voor Mbappé geldt overigens hetzelfde, als je maar 8 kilometer loopt in een wedstrijd, dat kan niet", was Sonck streng. "Ik heb het gevoel dat Frankrijk met 10 speelt, dan verwacht je een flits. Bij Portugal is er hetzelfde gevoel. Dat Gonçalo Ramos, spits bij PSG, niet mag invallen, is onvoorstelbaar. Zeker als je ziet wat Ronaldo nog brengt." Tuur Dierckx sprong in de bres voor Ronaldo: "Ramos speelde ook geen superseizoen bij PSG, al begrijp ik wel dat je hem moet inbrengen. Of in de derde groepsmatch kan je hem perfect zetten." "Je moet ook denken: "Hoe speel je?" Als je Spanje of Duitsland ziet, daar doet iedereen mee in het drukzetten. Dat zag je hier niet", stelde Sonck. Waarna de analist meteen een misvatting uit de wereld hielp: "Ik ben fan van supergoede atleten en spelers, maar als coach kan dit niet meer in het moderne voetbal."

Portugal won het EK zonder Ronaldo in de finale. Misschien was het toen al tijd om te vernieuwen. Wesley Sonck