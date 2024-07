De sterren van Remco Evenepoel voor rit 7: "Tijdritten zijn de langste, maar ook de leukste dagen"

Remco Evenepoel (24) debuteert in de Tour de France. Onze Renaat Schotte sprak voor het wielerblad Procycling, uitgever van de officiële Tour de France-gids, met het Belgische speerpunt. Tijdens de Waalse klassiekers, in volle revalidatie na zijn val, nam Evenepoel zijn glazen bol bij de hand en bestudeerde hij het parcours. Dit zijn de impressies voor rit 7.

De eerste tijdrit in deze Tour wacht op dag 7. Met een afstand van 25,3 km en halverwege een stevig bultje van anderhalve kilometer aan 6,5% valt die niet te onderschatten.

Voor de klassementsmannen en dus ook Remco Evenepoel is het een nieuwe test van hun vormpeil.

"Ik geef de tijdrit 4 sterren. Het is best lang en het is een lastig parcours. 3,5 à 4 sterren dus", zo oordeelt hij.

Hoe bereidt Evenepoel zich concreet voor op een dag tegen de klok? "In de ochtend en tijdens de verkenning zal ik me nog heel ontspannen voelen. Daarna zal ik me iets meer beginnen afzonderen en is het volledige focus op de tijdrit."

"Mijn voetbalverleden helpt daar wel bij. Voor belangrijke wedstrijden was er al veel focus op de bus en in de kleedkamer. De dagen met tijdritten zijn de langste dagen, maar wel de leukste als het goed afloopt."