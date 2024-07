Julie Vanloo helpt Mystics mee aan 5e zege met 15 punten en 4 assists tegen LA Sparks

Voor Washington was het de 5e overwinning in 20 speeldagen. Ze sprongen van de 12e en laatste plaats over de Sparks de Dallas Wings naar plek 10.



Basisspeelster Vanloo deed meer dan haar duit in het zakje. Met 15 punten (naast 4 assists en 4 rebounds) was ze een van de 5 Mystics die dubbele punten haalden. Enkel Myisha Hines-Allen (16 ptn), 7 rbs, 4 ass) en Shatori Walker-Kimbrough (17 ptn, 4 ass) deden beter.



Met 0/1 2-punters en 5/10 3 punters evenaarde Vanloo haar recordscore in haar eerste WNBA-seizoen.



De Sparks hadden 3 quarters de bovenhand (22-18, 43-38, 64-52), maar in een geweldig 4e quarter zetten JLOO en co. het alsnog recht.



Morgen gaat Washington op bezoek bij de Las Vegas Aces, de nummer 5.