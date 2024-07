Investeerder wil NBA-kampioen Boston Celtics verkopen voor 4 miljard dollar

Na 22 jaar en 2 titels heeft de eigenaarsgroep achter de Boston Celtics, Boston Basketball Partners LLC, besloten om de club te verkopen.



In 2002 kocht sterke man Wyc Grousbeck samen met een groep investeerders de Celtics voor 335 miljoen euro. Nu willen ze hun aandelen verkopen om "in vastgoed en hun familieplanning" te investeren.



De waarde van de basketbalploeg wordt geschat op een kleine 4 miljoen euro. De investeerders verwachten dat het grootste deel van hun aandelen dit jaar of begin volgend jaar verkocht worden.



De hele verkoop zou pas in 2028 afgerond worden. Tot dan blijft Wyc Grousbeck aan als bestuurder van de Celtics.