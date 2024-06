Tedesco bijt van zich af voor clash tegen Frankrijk: "Als ze zich aanpassen, is dat een goed teken, toch?"

Zijn antwoorden waren kort en bondig - soms eens met een prikje. Bondscoach Domenico Tedesco heeft voor de clash tegen Frankrijk niet te veel in zijn kaarten laten kijken. "Ons plan? We hebben er niet eentje, maar meerdere."

"Moet ik nu echt mijn wedstrijdplan zeggen? Daar is het nu niet het juiste moment voor. Iedere coach heeft de dag voor een match wellicht een duidelijk plan en ideeën. Wij ook. We hebben er ook niet eentje, maar meerdere."

"Ik weet niet altijd of we de pers kunnen vertrouwen", knipoogde de coach. "We zijn er ons van bewust dat Frankrijk met een diamant op het middenveld kan spelen. De laatste keer was in 2021. Het zou een goed teken zijn als ze zich aanpassen, nee? (fijntjes) Dat betekent dat we niet veel verkeerd doen. Ach, ongeacht het systeem hebben ze veel kwaliteit."

Een andere vraag ging over het Franse strijdplan. Volgens het toonaangevende L'Equipe spelen Les Bleus straks in een 4-4-2 tegen de Duivels. Verandert dat iets voor Tedesco?

Voor Tedesco wordt het duel tegen Frankrijk zijn belangrijkste duel als bondscoach. Hoe kijkt hij naar die uitdaging?

"Het gaat niet over mij", haalde de Duitser de schouders op. "Het team, de spelers, de fans... Dié zijn belangrijk. We willen deze match winnen - het maakt niet uit of dat met mijn ideeën is of niet."

"En natuurlijk is dit een speciaal duel, maar we mogen ook niet alles van de voorbije maanden naar deze wedstrijd herleiden. Het zorgt wel voor een speciaal gevoel dat deze match zal beslissen over de kwalificatie of niet. Maar dat is eigenlijk niet nieuw voor ons - sinds Slovakije waren we nog geen enkele keer 2 dagen "relaxed"."