3x3-Belgen boeken in Frankrijk een ticket voor de World Tour in Debrecen

De Belgen van Team Riffa hebben het Challengertoernooi in Poitiers afgesloten op plek drie. In de halve finales waren de Serviërs van Liman, de latere winnaars, te sterk. Voor de top-drie lag een ticket voor de Wolrd Tour-manche in Debrecen.

Team Riffa rekende in Frankrijk op de skills van Dennis Donkor, Jonas Foerts, Vic Van Oosterwyck en Bryan De Valck. Al zou die laatste uiteindelijk geen minuut spelen in Poitiers.

Dat leek zijn ploegmaats niet te deren, want in de groepsfase gingen Ermont (21-9) en Kandava (22-17) voor de bijl. In de kwartfinales dirigeerde Foerts Team Riffa met 14 punten voorbij de Letten van Marupe (21-13).

Dat kunststukje konden ze niet herhalen in de halve finales, waarin latere winnaar Liman te sterk was met 21-17. De 3x3-Belgen sloten het Challengertoernooi wel af op de 3e plek, wat een ticket oplevert voor de World Tour-manche in Debrecen, op 31 augustus en 1 september.