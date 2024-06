VIDEO - Groot zinkgat slorpt deel van sportpark in Illinois op: "Alsof er een bom ontploft is"

"Dit had veel slechter kunnen aflopen. Vorige week waren er nog 60 tot 70 atleten bezig op het veld."



Brian Hoener, de directeur van de atletiekclub van de Marquette Catholic-hogeschool, beseft dat zijn atleten aan een ramp ontsnapt zijn. Uit het niets zakte een deel van het sportpark in Alton in de Amerikaanse staat Illinois in. Goed voor een zinkgat van 30 meter breed en 9 meter diep.



Ook de directeur van het park, Michael Haynes, was hard geschrokken toen hij het gat zag. "Dit lijkt op iets uit de films, het is precies alsof er een bom ontploft is."



Volgens experten zou een mijn onder het park voor de schade gezorgd hebben. Maar verder onderzoek is nog nodig om de precieze oorzaak te bepalen.