De sterren van Remco Evenepoel voor rit 2: "Pittige en technische finale"

Remco Evenepoel (24) debuteert in de Tour de France. Onze Renaat Schotte sprak voor het wielerblad Procycling, uitgever van de officiële Tour de France-gids, met het Belgische speerpunt. Tijdens de Waalse klassiekers, in volle revalidatie na zijn val, nam Evenepoel zijn glazen bol bij de hand en bestudeerde hij het parcours. Dit zijn de impressies voor rit 2.

In de tweede rit trekt het peloton vandaag van Cesenatico, de geboorteplaats van wijlen Marco Pantani, naar Bologna.

De eerste zondag van deze Tour neigt naar een klassieker met opnieuw een flinke lading hindernissen.

De Gallisterna kennen we van het WK 2020 in Imola, de klim naar San Luca is de zware scherprechter uit de Giro dell’Emilia en duikt twee keer op.

De laatste passage ronden we op ruim 10 kilometer van de aankomst in Bologna.

"Veel renners kennen deze wegen uit de Ronde van Emilië", blikt Remco Evenepoel vooruit. "Het zal een stevig ritje zijn, waarbij je moet opletten voor pech."

"Ik geef net als gisteren 3,5 sterren. Het is een heel explosieve finale. Dit is de streek waar Julian Alaphilippe wereldkampioen werd. De finalelus is pittig en technischer dan zaterdag."