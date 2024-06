Transfervrije Denis Odoi maakt de overstap van Club Brugge naar Antwerp

Het hing al enkele dagen in de lucht, maar nu is het officieel: Denis Odoi verlaat Club Brugge en trekt naar concurrent Antwerp. De 36-jarige Ghanese Belg heeft op de Bosuil een contract voor 2 seizoenen ondertekend.

Met Denis Odoi haalt Antwerp flink wat ervaring binnen. De 36-jarige Odoi, die zowel in de verdediging als op het middenveld uit de voeten kan, heeft een verleden bij onder meer OHL, STVV, Anderlecht, Lokeren en Fulham, waarmee hij in de Premier League speelde.

Sinds 2022 was hij aan de slag bij Club Brugge. Vorig seizoen kwam hij nog 39 keer in actie voor blauw-zwart. Daarin scoorde hij 3 keer, met onder meer nog een belangrijke goal tegen Anderlecht in de play-offs.

Het contract van Odoi bij Club Brugge liep af en dus kon Antwerp de ervaren speler transfervrij binnenhalen. Op de Bosuil heeft Odoi een contract voor 2 seizoenen ondertekend.

"Odoi is een polyvalente speler die met zijn ervaring van groot belang kan zijn in de jonge kleedkamer van RAFC", klinkt het in een mededeling van Antwerp.