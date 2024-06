Voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore keert terug in F1 als adviseur van Alpine

De Frans-Britse F1-renstal – het vroegere Renault – maakte het nieuws vanochtend bekend. "Flavio Briatore werd door Luca de Meo, de CEO van de Renault-groep, aangesteld als uitvoerend adviseur voor de F1-afdeling."



Briatore heeft een succesvol verleden in de F1. Van 1989 tot 1997 was hij teambaas bij Benetton, waar hij met Michael Schumacher twee wereldtitels pakte in 1994 en 1995, alsook een constructeurstitel in 1995.



Bij Benetton moest hij in 1997 weg, maar 2 jaar later werd hij weer opgevist, toen Renault Benetton opkocht. Van 2000 tot zijn onslag in september 2009 was Briatore de directeur van de F1-renstal, opnieuw goed voor 2 wereldtitels met Fernando Alonso in 2005 en 2006.



Briatore werd eind het eerste decennium van deze eeuw even geschorst door de internationale automobielfederatie FIA, die hem ervan beschuldigde achter de vrijwillige crash van Nelson Piquet Jr. te zitten in de GP van Singapore in 2008. Een Parijse rechtbank verwierp die schorsing.



De juridische strijd leverde een akkoord op tussen de FIA, Briatore en ingenieur Pat Symonds (die ook schuldig werd bevonden aan bedrog), waarbij de twee geen uitvoerende functies meer mochten uitoefenen in de F1 tot eind 2012.



De naam van Briatore draaide al weken door de geruchtenmolen. "Hij zal zich vooral bezighouden met de zoektocht naar de beste talenten en een marktanalyse van de rijders, een evaluatie maken van de bestaande teamstructuur en strategische adviezen aanreiken", luidde de taakomschrijving in het persbericht.