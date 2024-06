Ken je deze verrassende winnaars van het BK wielrennen nog?

za 22 juni 2024 10:39

Morgen staat in Zottegem de Belgische wielertrui op het spel. De nationale titel gaat niet altijd naar de topfavoriet. In onze podcast Sporza Daily blikken we terug met 3 verrassende winnaars: Preben Van Hecke (2015), Jesse Vandenbulcke (2019) en Niko Eeckhout (2006), die Philippe Gilbert en wereldkampioen Tom Boonen klopte.

Antwerpen 2006: Niko Eeckhout

18 jaar geleden stond Tom Boonen als grote favoriet aan de start van het Belgisch kampioenschap in Antwerpen, maar de wereldkampioen moest zijn meerdere erkennen in Niko Eeckhout. "Voor de buitenwereld was dat misschien een verrassing, maar in zulke omstandigheden - met een kleine groep naar de finish - had ik al veel snelle renners geklopt. Dat ik Tom kon kloppen, was geen grote verrassing voor mij", vertelt Eeckhout. "Op 300 meter kwam ik op kop en ze geraakten er niet meer over", zegt hij nog in Sporza Daily. "Het was mijn handelsmerk."

Niko Eeckhout staat te glunderen tussen Philippe Gilbert en Tom Boonen: "Voor mij was het geen grote verrassing dat ik hen kon kloppen."

BK Gent 2019: Jesse Vandenbulcke

Ook voor Jesse Vandenbulcke staat de Belgische titel helemaal bovenaan haar erelijst. Zij won in 2019, tussen het tijdperk D'hoore en de periode Kopecky. "De tricolore in Gent was echt een verrassing. Dat had ik totaal niet verwacht", blikt de 28-jarige renster terug. Vandenbulcke overleefde een vroege aanval en sprintte in Gent sneller dan Ann-Sophie Duyck en Julie Van de Velde. "Ik wilde er echt presteren, omdat het BK dicht bij huis gereden werd. Het was de dag van mijn leven, zo'n dag waarop je voelt dat niemand je kan verslaan. Ik had supergoeie benen." Na de finish overheerste eerst het ongeloof. "Ik zag iedereen roepen en springen, maar ik dacht: "Huh, heb ik echt gewonnen?" Mijn hoofd werkte precies niet meer."

Tervuren 2015: Preben Van Hecke

9 jaar geleden kwamen de favorieten - met Greg Van Avermaet op kop - te laat in Tervuren. Preben Van Hecke lachte in zijn vuistje. "Zonder twijfel de grootste overwinning in mijn carrière", vertelt de voormalige renner van Topsport Vlaanderen. Van Hecke troefde Jurgen Roelandts af op de streep. "Hij was heel zelfzeker, te zeker", weet Van Hecke nog. De 41-jarige ploegleider van Alpecin-Deceuninck was geen veelwinnaar. "Ik kende mijn plaats in het peloton, het heeft mijn leven niet veranderd, maar ze spreken er me wel nog vaak op aan."

Volg het BK wielrennen zondag live op Sporza