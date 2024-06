"Mijn ideale bodyguard? Romelu Lukaku, natuurlijk": Rode Duivels beantwoorden alternatieve vragenronde

Deze keer geen "we spelen vanaf nu nog zes finales" of "we bekijken het match per match". Geen sport waar er zo veel clichés worden gebruik als in het voetbal. En net daarom stelde onze Rode Duivels-reporter Ruben Van Gucht enkele alternatieve vragen aan Vertonghen en co. "Mijn ideale bodyguard? Romelu Lukaku, natuurlijk", klonk het in Dat is fussball.