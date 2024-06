Engelse bondscoach niet bezorgd na moeilijke EK-opener: "We moesten wat lijden, dat is belangrijk"

De Engelsen hadden het lastig met de hechte Servische verdediging, maar Jude Bellingham vond toch één gaatje. Ondanks heel wat weerwerk volstond dat doelpunt voor een overwinning.

"We moesten een beetje lijden, dat kan belangrijk zijn", zei bondscoach Gareth Southgate. "We hebben eraan gewerkt om druk te weerstaan. We zijn er beter in geworden."

"Ik ben blij dat we ons van een andere kant moesten laten zien. We moesten veerkracht tonen om ons strafschopgebied te verdedigen. Dat helpt om een sterke teamgeest te creëren."

Toch zag Southgate ook nog werkpunten. "Ons team had niet veel energie meer op het einde. Dat verbaast me ook niet, want in de aanloop hebben veel spelers geen 90 minuten gekregen."

"Ik denk dat we efficiënter kunnen zijn. Maar dit team wordt nog steeds gesmeed. Iedereen verwacht dat we erdoorheen zullen walsen, maar er moet nog hard worden gewerkt."