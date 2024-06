Artistiek zwemmer Renaud Barral wordt 5e op het EK

De 36-jarige Brusselaar Renaud Barral is op het EK zwemmen in Belgrado (Ser) vijfde geëindigd in de vrije solocompetitie van het artistiek zwemmen.

Artistiek zwemmen stond vroeger ook bekend als synchroonzwemmen, maar kan dus ook individueel uitgeoefend worden.



Renaud Barral was in Belgrado een van de 6 deelnemers aan de start van de vrije solocompetitie. Met 134.2478 punten (70.9978 voor uitvoering en 63.2500 voor creativiteit) eindigde hij op de 5e plaats.



De overwinning was afgetekend voor de Brit Ranjuo Tomblin, met maar liefst 191.0293 punten.



Dinsdag was Barral ook al in actie gekomen in de technische solocompetitie, waarin hij 6e op 7 deelnemers was geëindigd.