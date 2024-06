Kritiek groeit na nieuwe blunder van Neuer, maar bondscoach twijfelt niet: "Hij blijft eerste keuze"

Ondanks een nieuwe blunder van doelman Manuel Neuer, staat de doelman niet ter discussie bij Duits bondscoach Julian Nagelsmann. "Het is altijd gemakkelijk om de keeper de schuld te geven", zegt hij.

Manuel Neuer begon uitstekend tussen de palen in de oefeninterland tegen Griekenland. Hij pakte uit met een geweldige dubbele redding op een poging van Christos Tzolis.

Maar na een halfuur moest de doelman van Bayern München zich toch omdraaien. Hij kreeg een zacht schot van diezelfde Tzolis niet onder controle, waardoor Masouras kon scoren. Duitsland won uiteindelijk wel met 2-1.

Niet voor het eerst laat Neuer zich de afgelopen maanden op een fout betrappen. Ook in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid en in de competitie tegen Hoffenheim blunderde hij. En maandag tegen Oekraïne had Neuer geluk dat een foutje niet werd afgestraft.

Het Duitse Bild vreest dan ook voor een keepersprobleem net voor het EK. "We hebben de generale repetitie op het EK gewonnen, maar de bondscoach zit in de problemen omdat Neuer alweer blundert", klonk het.

Maar van een keepersprobleem is volgens bondscoach Nagelsmann geen sprake. "Ik ga geen discussie over de positie van Neuer voeren", zei hij. "Hij is en blijft onze eerste keuze."

"Daar laat ik geen discussie over ontstaan, ook al probeert iedereen er een te beginnen. Hij maakt drie reddingen van wereldklasse. Het is geen opeenstapeling van fouten. Bovendien is het gemakkelijk om de keeper de schuld te geven."

Met Marc-André ter Stegen van Barcelona heeft Nagelsmann wel een uitstekend alternatief achter de hand. Gastland Duitsland opent volgende week vrijdag het EK tegen Schotland.