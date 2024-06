Ondanks BR toch geen medaille voor gemengde estafette: "Voelde Bol komen, maar kon niet weerstaan"

De Belgische ploeg van de gemengde estafette was op de afspraak op het EK atletiek, maar dat volstond niet voor de medailles. "We zijn niet ontgoocheld, want we hebben allemaal snel gelopen. Anders loop je geen nationaal record."

"Als 1e de stok in ontvangst mogen nemen en als 4e finishen, dat is niet leuk", vat slotloopster Helena Ponette haar gevoel samen.

"Ik heb alles gegeven en ik heb me ook niet laten opjagen. De anderen waren gewoon te sterk op het einde", is ze eerlijk in haar analyse.

Nederland leek voor de slotronde kansloos voor de medailles, maar dankzij fenomeen Femke Bol graaiden ze toch nog het brons mee. Ten koste van België. "Ik voelde haar komen, maar ik kon geen weerstand bieden", zegt Ponette.

"Er is geen ontgoocheling, want we lopen een nationaal record", benadrukt een opnieuw ijzersterke Alexander Doom het positieve. "We hebben superhard gelopen, al is er natuurlijk ook een dubbel gevoel, want we waren er zo dichtbij."

Dat gevoel overheerst ook bij Jonathan Sacoor "Die 4e plaats is jammer, maar we focussen volledig op de Olympische Spelen. We zitten nog heel ver van onze piek, zitten in stijgende lijn."

"Ik had zelf een goed gevoel, ook bij mij gaat het snel de juiste richting uit. Ik denk dat België de wereld nog zal verbazen op de Spelen."