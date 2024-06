Belgische gemengde estafetteploeg snuffelt aan goud op EK, maar blijft achter met lege handen

Geen eerste medaille voor België op de openingsdag van het EK atletiek in Rome. De gemengde estafetteploeg van de 4x400 meter was nochtans medaillerijp, want slotloopster Helena Ponette ging de laatste rechte lijn als eerste in. Ze viel terug naar de 3e plaats en werd ultiem voorbijgestoken door de Nederlandse windhaas Femke Bol, die vanuit een verloren positie naar het brons snelde.

Geen Cynthia Bolingo in het Belgische kwartet, ook al had ze op voorhand aangekondigd dat ze zich op dit EK op de estafettes zou richten. Voelde de blessuregevoelige Bolingo zich niet goed genoeg of zet ze alles op de Cheetahs?

Het Stadio Olimpico was mager gevuld op de eerste EK-dag in Rome, maar de Italiaanse atletiekfans die er waren, maakten wel een feestje mee. De avond begon en eindigde met Italiaanse triomf.



Antonella Palmisano pakte overtuigend goud op de 20 kilometer snelwandelen en ook het zilver ging dankzij Valentina Trapletti naar Italië. In de finale van de 5.000 meter snelde Nadia Battocletti naar de Europese titel, in een kampioenschapsrecord bovendien.



Ook Nederland begon uitstekend aan het EK in Rome. Femke Bol loodste de gemengde estafetteploeg naar brons op de 4x400 mixed relay. In het kogelstoten was er dubbel succes voor Oranje. Jessica Schilder verlengde haar Europese titel en Jorinde van Klinken pakte zilver.



In het discuswerpen viel een stevige verrassing te noteren. Uitgesproken favoriet en wereldrecordhouder Mykolas Alekna moest verrassend vrede nemen met bron. Het goud ging naar de Sloveen Kristjan Ceh, zilver was voor de Oostenrijker Lukas Weisshaidinger.