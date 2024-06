EK atletiek: Nafi Thiam en Noor Vidts sluiten de eerste dag van de zevenkamp af op één en twee

Nafi Thiam en Noor Vidts liggen op koers voor goud en zilver op de zevenkamp op het EK atletiek in Rome. Na de eerste dag staan ze respectievelijk eerste en tweede in de tussenstand. Noor Vidts verbeterde zelfs twee persoonlijke records, op de 100 meter horden en het kogelstoten. Met wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson viel bovendien een belangrijke concurrente uit.

Noor Vidts was wél meteen op de afspraak. Met 13"16 liep ze zelfs een persoonlijk record op de 100 meter horden en pakte ze meteen de tweede plaats in de tussenstand. In het hoogspringen trok ze de goede lijn gewoon door en met een sprong over 1,80 meter hield ze haar tweede plek vast.

Even schrikken toch bij de opener van Nafi Thiam op dit EK. De titelverdedigster werd pas 7e in haar reeks van de 100 meter horden in 13"74, een flink eind boven haar persoonlijk record (13"21). Thiam stond zo na het eerste onderdeel pas 16e in de tussenstand.

Ook de 200 meter, het slotnummer op de eerste dag, veranderde niks meer aan de hiërarchie. Vidts zette haar topvorm wel nog eens extra in de verf met reekswinst op de 200 meter in 23”85, een seizoensbeste. Thiam werd in dezelfde reeks derde in 24”81.

Nafi Thiam wou na de eerste dag liever nog geen interviews geven, Noor Vidts kwam wel even voor onze microfoon. Twee keer een PR en twee keer in de buurt van een PR, daarmee kon ze alleen maar tevreden zijn.

"Eindelijk nog eens een recordje, dat is heel lang geleden. Ik ben er heel blij. Het meest indrukwekkend was misschien mijn kogelstoten. Dat was een pak verder dan ik al gescoord had. Maar ook over de horden was ik heel tevreden."

Over een verklaring voor haar topvorm hoeft Vidts niet lang na te denken. "We hebben het hele jaar goed kunnen doortrainen. Ik voel me ook vrij nu. Vorig jaar was die blessure heel vervelend, nu ben ik weer mezelf."

Vidts ligt op medaillekoers, maar houdt de druk af. "Morgen is er nog een dag. Hopelijk kan ik nu goed slapen en dan zien we wel wat er gebeurt."