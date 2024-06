Alexander Doom klaar voor druk programma op EK: "Natuurlijk droom ik van medaille"

vr 7 juni 2024 07:10

Alexander Doom zit misschien wel in de vorm van zijn leven. Met indoor WK-goud, een zege in de Diamond League, en de op één na beste Europese tijd (44"44) op de 400 meter, bereikte hij het voorbije seizoen ook op individueel vlak tot de wereldtop.

Alexander Doom is een onmisbare schakel geworden in de Belgische 4x400m-ploeg en ook individueel is Doom een van de Belgische sterren op het EK in Rome. Zelf geniet Doom wel van die nieuwe status. "Het is leuk om die nieuwe rol te hebben. Er komt natuurlijk wel wat druk bij kijken, maar ik denk dat ik er goed mee omga." Doom liep ijzersterk in de winter met twee gouden medailles (400 meter en 4x400 meter) op het WK indoor en lijkt die vorm door te trekken naar de zomer. "Ik heb even gesukkeld met een kleine blessure sinds de Bahama's, maar ik ben daar goed uitgekomen. Ik heb nog last van kleine "pijntjes", maar het is zeker niet zo erg als voeger." "Ik had niet gedacht dat ik al zo snel in een goeie flow zou zitten. Zo is het natuulijk leuk om te beginnen aan het kampioenschap. Ik ben tevreden met hoe ik er nu voorsta."

Druk kampioenschap

Het zou wel eens een druk kampioenschap kunnen worden voor Doom met een individueel programma en eventueel twee estafettenummers. "Voor de mixed relay op vrijdag is het nog afwachten. Ik moet nog met de trainer, Jacques Borlée, bekijken of ik die loop. Maar ik ben er klaar voor en we hebben een goeie ploeg die kans maakt op een medaille. Het zou tof zijn om meteen zo aan het toernooi te kunnen beginnen." "Het is natuurlijk ook een goeie test met het oog op de Spelen. Maar we zullen eerst zien dat we het hier mooi kunnen afwerken."

Eerst finale halen en dan pas denken aan medailles Alexander Doom