Bondscoach Vansnick ziet Yellow Tigers toekomstmuziek spelen: "Maar eerst willen we Golden League winnen"

di 4 juni 2024 07:32

Dat de Yellow Tigers de groepsfase van de European Golden League zouden afsluiten met een perfect rapport, hadden ze misschien zelf niet durven te dromen. Wel is het een flinke opsteker voor een groep die vooral toekomstgericht aan het werk gaat deze zomer. "In dat opzicht schat ik deze prestaties wel echt hoog in", deelt bondscoach Kris Vansnick, die ook zijn ambities op korte termijn niet verbergt.

De doelstelling "elke wedstrijd winnen" kan met een vette stift afgevinkt worden. De Yellow Tigers raasden door de groepsfase van de European Golden League naar 18 op 18. Een rapport waar bondscoach Kris Vansnick zijn ploeg graag mee ziet thuiskomen. "Ik denk dat de integratie van een aantal nieuwe speelsters echt goed verlopen is en dat ook vooral het DNA van de ploeg naar boven is gekomen", verklaart hij de goede flow. "We zijn stelselmatig beter beginnen te spelen. Onze kalender liet dat ook toe: de tegenstanders werden steeds zwaarder. Op die manier kregen we de kans om ook door onze moeilijke momenten, onze dipjes, heen te fietsen."

De Yellow Tigers na hun zege in Beveren.

(Nabije) toekomstperspectief

Akkoord, de European Golden League is niet de top van het internationale volleybal. Wel oogden de Tigers solide tegen landen als Oekraïne, dat de Belgen vorig jaar op het EK nog met 3-0 klopte. Voelt Vansnick dat zijn ploeg gegroeid is? "Ik denk het wel", gaat hij akkoord. "Je voelt dat iedereen ondanks een slopend seizoen stappen heeft gezet. Al zijn we er ons ook bewust van dat er ook heel zwakke momenten zijn." "Net dan is het de kwaliteit van deze ploeg, met speelsters die veel veerkracht en enthousiasme tonen, om de tegenstrever opzij te zetten." Zo verraste nieuwkomer Britt Fransen de bondscoach aangenaam, door na haar eerste jaar op topniveau "no-nonsense" haar plek in te pakken als middenspeelster bij de Tigers. "Ook Charlotte Krenicky groeit duidelijk in haar leidersrol als spelverdeler. En dan kun je natuurlijk niet naast de kwaliteit van Silke Van Avermaet en Britt Herbots. Die laatste scoorde zomaar 33 punten tegen Tsjechië."

Vergelijk het met de Europa League in het voetbal. Die staat ook erg mooi op je palmares. Kris Vansnick

Ondanks de werkpunten kan Kris Vansnick er niet omheen: er zit toekomstmuziek in de generatie Tigers. "En het helpt dat ons grootste doel - een WK-ticket pakken - nu al bereikt is." België staat 13e op de wereldranglijst na de goede prestaties, op 11 puntjes van Duitsland. De top 20 is zeker van zijn plek op het WK. "Nu willen we de volgende stap: de gouden medaille pakken in de Golden League. Bij de nationale ploeg kan je niet zo heel veel prijzen winnen. Vergelijk het met de Europa League in het voetbal. Die staat ook erg mooi op je palmares", is de bondscoach ambitieus. De Tigers zijn trouwens ook al zeker van de Challenger Cup van begin juli in de Filipijnen, alsook een terugkeer naar de Volley Nations League: het hoogste niveau van landencompetitie. "Zeker ook naar de toekomst toe willen we weer presteren tegen landen uit de top 10. Qua opbouw naar volgend jaar is dit een perfect scenario. En zo schat ik de afgelopen resultaten wel echt hoog in", besluit hij.