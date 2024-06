Gezonde ambitie bij Belgian Cats, enkele weken voor Spelen: "Willen in positie zijn om voor medaille te spelen"

zo 2 juni 2024 12:17

Op 15 juni verzamelen de Belgian Cats in Kortrijk voor de start van de olympische campagne, maar ook nu wordt er al getraind in basiskamp de Lange Munte. Met een mix van jeugdig talent en ervaren rotten als Emma Meessemen komen de Cats mondjesmaat in olympische modus. "Ook hier in Kortrijk willen we de speelsters een olympisch gevoel geven", klinkt het bij manager Sven Van Camp.

De voorbereiding van de Belgian Cats richting Olympische Spelen kent een zachte aanloop naar de échte start van het trainingskamp, op 15 juni. De voorbije weken hebben al verschillende talentvolle jongeren van het Be Gold-project present getekend in het basiskamp in Kortrijk, waar ook de Belgian Cats al welkom zijn om zich klaar te stomen voor Parijs. Vier van die Be Gold-talenten zullen ook na 15 juni nog blijven meetrainen met de selectie: Marie Vervaet (Castors Braine), Sam Van Buggenhout (Boom) en Wivine Defosset en Sarah Dossou van Namen.

We willen in een positie zijn om voor een medaille te kunnen spelen. Dat moet je durven uit te spreken. Sven Van Camp

"Het is nu het derde lange weekend dat we volop met de Be Gold-generatie werken", vertelt manager Sven Van Camp. "Dat verloopt supervlot, iedereen is heel enthousiast." Dit weekend tekende onder meer ook Emma Meesseman present in Kortrijk. De voltallige selectie wordt pas vanaf 15 juni verwacht. Dan begint de voorbereiding op de Olympische Spelen pas écht. "Het is een traditioneel programma, met stages en oefenwedstrijden tegen hoog gerangschikte landen", zegt Van Camp, die de olympische ambitie niet onder stoelen of banken steekt. "We willen in een positie zijn om voor een medaille te kunnen spelen. Dat moet je durven uit te spreken", klinkt het gezond ambitieus.

We gaan alles uit de kast halen om de speelsters ook hier in Kortrijk al dat welverdiende olympische gevoel te geven. Sven Van Camp

De basis daarvoor zal gedurende de hele voorbereiding én de olympische poulefase - die gespeeld wordt in Rijsel - gelegd worden in Kortrijk. Pas wanneer de Belgian Cats zich plaatsen voor de kwartfinales zullen ze dus de olympische sfeer mogen gaan opsnuiven in Parijs. "Maar we zullen er wel alles aan doen om die sfeer ook hier in Kortrijk te creëren, met banners en vlaggen. We gaan alles uit de kast halen om de speelsters ook hier al dat welverdiende olympische gevoel te geven, want dat is wel heel belangrijk." "Rijsel is voor ons dicht bij huis, dus we verwachten daar wel een grote delegatie Belgische supporters. De Belgian Cats zijn enorm gegroeid als team en de supporters ook met ons. De Olympische Spelen zijn het hoogste van het hoogste en dus hopen we dat onze fans er ook zullen zijn."

Goede hoop voor vraagtekens Allemand en Linskens

Hoe zit het, zo'n 2 weken voor de echte start van de olympische campagne, met de vraagtekens in de selectie? Julie Allemand revalideert immers nog volop van een enkelrevalidatie en ook Kyara Linskens onderging in maart nog een ingreep aan haar knie. "Voorlopig gaat het met iedereen goed", stelt Sven Van Camp gerust. "Julie Allemand heeft een lange en zware revalidatie, maar die verloopt op dit moment heel gunstig." "Je weet natuurlijk nooit in een revalidatie, maar ik heb er wel alle vertrouwen in dat het goed zal komen, ook al zal het ongetwijfeld een race tegen de klok zijn. Ze doet nu wel al heel specifieke oefeningen die het beste doen verhopen."

De revalidatie van Allemand verloopt heel gunstig en ook met de knie van Linskens gaat het goed. Sven Van Camp