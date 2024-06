4 veldbestormers waren allerminst toeval: influencer beloofde volgers 350.000 euro voor stunt

Bizarre start van de Champions League-finale. Al in de eerste minuut zetten drie veldbestormers Wembley op stelten. Ze kregen zelfs de tijd om een selfie te nemen met enkele spelers. Maar waar zat de security? Dat er zoveel aanwezigen tegelijk het plein opstormden, was trouwens allerminst toeval. Een Wit-Russische streamer had namelijk een premie uitgeloofd.