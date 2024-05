Waarom heel Anderlecht in Champions League-finale supportert voor Dortmund

vr 31 mei 2024 14:41

Het clubvoetbal in Europa kent morgen zijn ontknoping met de finale van de Champions League op Wembley. En die kan nog van groot belang zijn voor het Europese ticket van de derde in België. Als Dortmund wint, mag die - in dit geval Anderlecht - rechtstreeks de Europa League in in plaats van naar de barrage.

De verdeling van de Europese tickets in de verschillende voetbalcompetities lijkt wel hogere wiskunde. Omdat Duitsland door de goede prestaties van zijn clubs in Europa dit seizoen een extra ticket voor de Champions League verdiende, mag de vijfde in Duitsland ook naar het kampioenenbal volgend seizoen.



Die vijfde is Dortmund. Als Dortmund morgen Real klopt in de CL-finale mag het evenwel als titelhouder naar de Champions League. Nummer 6 Frankfurt krijgt dan het ticket van de 5e in Duitsland.



En dan wordt het Europese ticket van Anderlecht ook meer waard. Nu is dat als derde in de Jupiler Pro League goed voor de barrage van de Europa League. Dan moet het 1 ploeg wippen om in de groepsfase te belanden. Bij verlies is er het vangnet van de Conference League.

Wint Dortmund evenwel, dan is de ploeg van Brian Riemer verzekerd van een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Niet meer door Atalanta

Vorige week was er nog een tweede manier om Anderlecht rechtstreeks in de Europa League te krijgen: Atalanta, dat als Europa League-winnaar rechtstreeks naar de Champions League mag, moest 5e eindigen in Italië. Maar ze rukten ondertussen op naar de 4e plaats, dus die voorwaarde is niet meer vervuld.



Huidige verdeling van Europese tickets in België?