Rapencross in Lokeren is nieuwkomer op kalender van X2O Badkamers Trofee

Golazo, organisator van de X2O Badkamers Trofee, heeft zijn veldritprogramma voor komend seizoen bekendgemaakt. Het regelmatigheidscriterium opent zoals gewoonlijk op de Koppenberg en eindigt met de Brussels Universities Cross. De Rapencross in Lokeren is nieuwkomer in het circuit.

Zoals gewoonlijk opent de X2O Badkamers trofee weer met de Koppenbergcross. Op vrijdag 1 november snijden de renners de X2O-competitie aan in Oudenaarde.

Vervolgens trekken we op zondag 10 november naar de Waase nieuwkomer van het criterium: de Rapencross in Lokeren. In 2023 was die cross nog het decor van het BK veldrijden.

Voor de jaarwisseling strijkt het regelmatigheidscriterium nog neer in Hamme voor de Flandriencross (zondag 17 november) en in Herentals voor Herentals Crosst (zaterdag 14 december). Het nieuwe jaar start naar goede gewoonte met de Grote Prijs Sven Nys in Baal (woensdag 1 januari).

Daarna volgt snel de Vlaamse Duinencross in Koksijde (vrijdag 3 januari). In februari worden de laatste twee manches van de X2O Badkamers Trofee gereden in Lille en Brussel, met op zondag 9 februari de Krawatencross en op zondag 16 februari de Brussels Universities Cross.