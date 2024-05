Lenny Martinez zegeviert ondanks val in Alpes-Maritimes, Harm Vanhoucke sprint naar 3e plaats

Zelfs een valpartij bergop kon Lenny Martinez (Groupama-FDJ) niet van de zege houden in de Classic Alpes-Maritimes. Het Franse klimtalent vocht terug en fladderde voorbij landgenoot Berthet naar zijn 5e seizoenszege. Harm Vanhoucke (Lotto-Dstny) sprintte naar de derde plek in Zuid-Frankrijk.

De vierde editie van de Mercan'Tour trok over 168 kilometer en drie bergpassen naar aankomstplaats Valberg.

In de finale lag de beklimming van de Col de la Couillole, in het bergachtige achterland van Nice. Een col die we in juli ook kunnen bewonderen als slotbeklimming van de voorlaatste etappe van de Ronde van Frankrijk.

Groupama-FDJ droeg onderweg de koers met een hoog tempo in dienst van kopmannen Lenny Martinez en David Gaudu. Het werk leek eerst tevergeefs, want Gaudu bleek een maatje te klein voor de rest en Martinez viel letterlijk weg door zijn crash bergop.

Toch vocht het twintigjarige Franse goudhaantje terug en reed hij weer naar de kop van de koers. Samen met Clément Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale Team) kwam hij over de top van de Couillole.

Op de oplopende stroken naar finishplaats Valberg reed lichtgewicht Martinez zijn landgenoot Berthet uit het wiel en fladderde hij naar zijn vijfde seizoenszege.

Berthet finishte tien seconden later als tweede. Beste Belg Harm Vanhoucke won vijftien seconden achter Martinez de sprint om de derde plaats tegen de Colombiaan Ivan Ramiro Sosa.