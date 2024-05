Juventus-legende Leonardo Bonucci (37) zet punt achter zijn voetbalcarrière

Leonardo Bonucci hangt na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak. Dat heeft zijn huidige team Fenerbahçe laten weten in aanloop naar de slotspeeldag in Turkije. De Italiaan gaat vooral de geschiedenisboeken in als rots in de branding bij Juventus. Bonucci won er 9 titels en 5 bekers.