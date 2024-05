Saved by the bell? Seraing bevestigt "administratief behoud" in 1B na wegvallen KV Oostende

Seraing lijkt zijn slag te hebben thuisgehaald. De Luikenaars bevestigden vrijdag op de clubwebsite dat het ook volgend seizoen in de Challenger Pro League zal uitkomen. De Luikenaars konden zich sportief niet redden, maar behouden toch hun plek in 1B omdat het financieel geplaagde KV Oostende wegvalt.

"Woensdag hebben we akte genomen van de beslissing van C-Sar (Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector, n.v.d.r.) om geen proflicentie aan KV Oostende uit te reiken. Als gevolg verzekert RFC Seraing zich administratief van een plaats in divisie 1B", schrijft de club.

Seraing wordt al jarenlang ondersteund door Metz. In samenwerking met de Franse club en diens voorzitter Bernard Serin is de voorbije maanden "alles in het werk gesteld om een licentiedossier in orde te maken", klinkt het.

De Métallos spreken verder hun steun uit aan de medewerkers van Oostende en zien hun supporters graag terugkeren in het weekend van 16 augustus "voor de start van een nieuw profseizoen in Le Pairay".

Seraing eindigde afgelopen seizoen als voorlaatste in 1B met 28 punten uit 30 wedstrijden. Alleen de beloften van stadsgenoot Standard deden het nog minder goed.