Opgeleid in amateurvoetbal, gelanceerd door Belgische ontdekker: het verhaal van hattrickheld Ademola Lookman

Lookmans carrière was er een van vallen en opstaan.

De Europa League-finale van 2024 zal in het collectieve geheugen blijven hangen als die van Ademola Lookman. De Engelse Nigeriaan was goed voor een drieklapper en bezorgde Atalanta daarmee zijn eerste Europese prijs in het bestaan van de club. Wie is de 26-jarige matchwinnaar?

Hij is nog maar de 5de speler die erin slaagde om drie ballen binnen te trappen in een Europese finale. Wie hem nog niet kende, kent hem nu wel: Ademola Lookman. Als kind groeide Lookman op in een levendige wijk in Londen. Het meest opvallende aan het Lookman-verhaal is zijn jeugdopleiding. Die doorliep hij niet bij een Engelse topclub, maar bij de kleine lokale club Waterloo FC. Daar was hij veruit de beste speler van zijn reeks. Na enkele jaren van uitblinken in het amateurvoetbal bij de jeugd van Waterloo FC, trok hij pas in 2014 op 16-jarige leeftijd naar de academie van Charlton Athletic. De Engelse club is op dat moment deel van het Duchatelet-imperium. Voor zijn debuut bij de eerste ploeg is het wachten tot 3 november 2015. Opvallend: het is een Belg die de piepjonge Lookman laat kennismaken met het hoofdtoneel. Karel Fraeye, trainer van Charlton, pikt Lookman op bij de U19 en laat hem meetrainen bij het eerste elftal. De 17-jarige maakt indruk en mag later voor het eerst invallen tegen Sheffield Wednesday.

Die kerel had echt iets. Hij was creatief, explosief en doelgericht. Karel Fraeye

"We zaten op dat moment met een veel te kleine kern bij Charlton die kwalitatief niet afgestemd was op Championship-niveau. Ik ben dan naar de trainingen gaan kijken van onze jeugd." Fraeye was onder de indruk van wat hij daar aantrof: "Die kerel had echt iets. Hij was creatief, explosief en doelgericht. Dus heb ik hem meteen bij de A-kern gehaald." Ook op de trainingen overtuigde hij meteen. "De eerste training dribbelde hij de vaste spelers makkelijk voorbij. Toen hij dat de tweede en derde training nog eens deed, besloten we om hem in de wedstrijdkern op te nemen." Zijn eerste doelpunt maakt hij in een 3-2-nederlaag tegen Brighton. "Grappig", vindt Fraeye. "Brighton had dat seizoen nog geen enkel doelpunt geslikt in eigen huis. Uitgerekend hij doorbrak die reeks al na 2 minuten." Een plekje in de basiself was zo verzekerd. Al snel kwam de club met een contractverlenging op de proppen, maar daar had hij geen oren naar. "Lookman was heel stil en timide, maar hij was wel vastberaden om profvoetballer te worden", deelt Fraeye. "Daarom wilde hij niet bijtekenen bij ons."

Lookman probeerde door te breken bij Everton.

Moeilijke jaren bij Everton en Leipzig

De Engelsman met Nigeriaanse ouders blijft nog een half seizoen bij Charlton en trekt in januari 2017 naar de Premier League. Everton is zijn volgende bestemming.

Opnieuw drukt hij meteen zijn stempel door te scoren in zijn eerste wedstrijd, maar daarna sputterde de motor. Op zoek naar speelminuten verhuist Lookman een halfjaar later naar Leizpig. De uitleenbeurt blijkt een verademing met 5 goals en 4 assists in 11 wedstrijden. De opflakkering is echter van korte duur. Na de huurperiode keert hij voor een volledig seizoen terug naar Everton, waar hij weer onbetwist invaller is. Opnieuw bij RB Leipzig proberen, dan maar? De goede periode van een jaar eerder herbeleefde Lookman niet meer. Met een blanco statistiekenblad zit zijn carrière officieel in het slop.

Ademola is een speler die barst van de creativiteit, maar toch ook iemand die een trainer nodig heeft. Karel Fraeye

"Dat hij het in die jaren zo moeilijk heeft gehad, ligt volgens mij aan zijn beperkte opleiding die hij heeft gehad door zo lang op amateurniveau te voetballen", pikt Karel Fraeye in. "Ademola is een speler die barst van de creativiteit, maar toch ook iemand die een trainer nodig heeft. Hij is pas heel laat bij een professionele jeugdopleiding gekomen, waardoor hij toch bepaalde dingen miste." "Ook is hij na een jaar Championship al meteen naar de Premier League gegaan, dat was een enorm grote stap voor iemand met een beperkte opleiding. Dat heeft hij allemaal nog moeten inhalen", weet zijn ex-coach.

Schlemiel bij Fulham, held in Bergamo

Na de moeilijke jaren bij Everton en Leipzig moet Lookman opnieuw zoeken naar een oplossing. Die vindt hij op huurbasis bij het net gepromoveerde Fulham. Onder Scott Parker - ken je hem nog? - is hij zeker van een basisplek. Maar schitteren? Neen, dat doet Lookman niet bepaald.

Op social media staat Lookman in die periode vooral bekend om zijn mislukte panenka in de slotminuten om op gelijke hoogte te komen tegen West Ham.

Na seizoenen van uitleen- en invalbeurten in de Premier League en de Bundesliga neemt Atalanta hem definitief over van Leipzig. Onder de vleugels van Gasperini lijkt Lookman helemaal open te bloeien. Met 13 goals en 8 assists uit 31 wedstrijden is Lookman eindelijk in staat om zijn cijfers op te krikken. Ook dit seizoen was hij een van de uitblinkers bij Atalanta dat hem even moest missen in januari voor de Africa Cup. Met Nigeria scheerde hij hoge toppen op dat toernooi. De Super Eagles verloren nipt de finale van Ivoorkust en Lookman zelf scoorde 3 keer in 7 matchen.