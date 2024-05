BEKIJK: Boston dwingt met heerlijke driepunter overtime af en krijgt Indiana alsnog klein

Boston Celtics heeft de eerste veldslag gewonnen in de Eastern Conference Finals. Het dwong met een driepunter in de slotseconden nog verlengingen af en daarin maakte uitblinker Jayson Tatum het af tegen Indiana Pacers: 133-128.

Met nog minder dan 2 minuten te gaan verdedigde Indiana een voorsprong van 5 punten in Game 1 van de Eastern Conference Finals.

"Maar het is niet voorbij voor de buzzer weerklinkt. Het is niet voorbij tot het voorbij is", sprak Jaylen Brown van de Boston Celtics, de winnaar van de reguliere competitie.

Met nog 6 seconden op de klok kon Brown overtime afdwingen met een heerlijke driepunter. Het was een tik die Indiana niet meer te boven kwam.

Jayson Tatum kroonde zich tot uitblinker met 10 punten in overtime. In totaal maakte de vedette van Boston 36 punten. Ook Jrue Holiday was goed op dreef met 28 punten.

Boston zet zo een eerste stap naar de NBA Finals, waar het mikt op een historische 18e titel. Voorlopig deelt het nog het record met de Los Angeles Lakers.