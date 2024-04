Chelsea neemt bij titelhouder Barcelona optie op finale Champions League vrouwen

Barcelona won de Champions League voor vrouwen in 2021 en 2023. Maar de hofleverancier van de Spaanse wereldkampioenenploeg beet zijn tanden stuk op Chelsea.



De Engelsen konden tegen de gang van het spel in kort voor de rust de score openen langs Erin Cuthbert. Wat de thuisploeg ook probeerde, de ruststand werd ook de eindstand.



Ondanks 2 Gouden Ballen op het veld, Aitana Bonmati en Alexia Putellas, kon Barcelona niet scoren. Die laatste miste in de extra tijd een grote kans.



Een flinke misstap voor een team dat de voorbije 6 duels - alle competities beschouwd - liefst 25 keer scoorde.



Volgende zaterdag om 18.30 uur is de return in Londen.



De heenmatch van tweede halve finale is een Frans onderonsje tussen Lyon, laureaat in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2022, en PSG. De terugmatch is op zondag 28 april.



De finale is gepland op zaterdag 25 mei in Bilbao.