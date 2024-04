BEKIJK - Ricciardo scoort wel op het basketbalterrein, Bottas fietst in de gietende regen

De Australische autocoureur Daniel Ricciardo worstelt dit seizoen met zijn Formule 1-auto. Met een basketbal kent hij minder moeite. Op een terrein in de paddock van de GP van China scoort Ricciardo vlot een driepunter.

Scoort hij ook WK-punten in China?

Komend weekend is het weer bittere ernst voor Daniel Ricciardo. In China vindt de 5e GP van het seizoen plaats. De ervaren Australiër staat onder druk, hij scoorde dit seizoen nog geen WK-punten.

Als het niet snel betert voor Ricciardo zou de Nieuw-Zeelander Liam Lawson zijn zitje overnemen bij de RB-renstal, het broertje van Max Verstappens Red Bull Racing.

In China krijgt Ricciardo twee kansen om zijn bazen te overtuigen: zaterdag in de sprintrace, zondag in de grand prix.