Wielerclub Wattage ziet Pidcock liever niet voor Tour-klassement gaan: "Hij zal daar geen betere renner door worden"

Wie de trofeeënkast van Pidcock bestudeert, ziet een brede waaier aan zegepralen.



Olympisch kampioen en wereldkampioen mountainbiken, wereldkampioen veldrijden, een ritzege in de Tour, winst in de Strade Bianche, de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl.



"Het strafste voor mij is dat hij in allerhande disciplines wint", onderstreept Bakelants. Is Van der Poel eigenlijk al wereldkampioen mountainbiken geweest? Ik denk het niet."



Maar Pidcock wordt nog niet in één adem genoemd met Evenepoel, Pogacar, Van Aert en Van der Poel.



"Dat vind ik terecht", zegt Bakelants. "Pidcock is 24 en heeft nog meer tijd dan de allergrootsten. Hij is 5 jaar jonger dan Van Aert en Van der Poel."