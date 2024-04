Tom Boonen gelooft in monumentenjacht Van der Poel: "Uitzonderlijke kans om Luik-Bastenaken-Luik te winnen"

Met Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix heeft Mathieu van der Poel al 3 van de 5 monumenten afgevinkt. "Als Mathieu ooit Luik-Bastenaken-Luik zou moeten kunnen winnen, dan is dat nu", zegt Tom Boonen, die de wereldkampioen ook niet kansloos acht in de Ronde van Lombardije, het 5e monument.

De 5 monumenten winnen of het record aantal zeges in de Ronde en Parijs-Roubaix verbeteren? Wat moet Mathieu van der Poel proberen na te jagen?



Dat is het dilemma dat de leden van Wielerclub Wattage voorgeschoteld kregen in de nieuwste aflevering.

"Ik zou voor the strive for five gaan", zegt Tom Boonen als enige.

"Mathieu heeft dit jaar nog niet veel gekoerst. En hij denkt dat hij in de allerbeste vorm van zijn leven zit."

"Bovendien zitten we in een uitzonderlijk jaar voor Mathieu. Veel tegenstanders zullen niet aanwezig zijn in Luik." Dat door valpartijen, denk maar aan Remco Evenepoel.

"Waarom zou hij het niet eens proberen om die 5 monumenten te winnen?"

"De omstandigheden die nu voor zijn neus liggen, komen waarschijnlijk nooit meer terug. Als Mathieu ooit Luik zou moeten kunnen winnen, dan zal het nu moeten zijn."