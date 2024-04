Milwaukee wint prestigeduel met Boston, maar vreest voor Antetokounmpo na match voor geschiedenisboeken

In de NBA heeft Milwaukee voor eigen publiek nummer 1 Boston verslagen. Tot zover wel het goede nieuws voor de fans van de Bucks, want sterspeler Giannis Antetokounmpo moest geblesseerd van het veld en dat nauwelijks 10 dagen voor de start van de play-offs.

"We zijn zeer bezorgd", sprak Milwaukee-coach Doc Rivers na de wedstrijd. "We hopen op het beste."

En die kwam er ook, want Milwaukee won het prestigeduel met 104-91 van Boston, dat Al Horford en Kristaps Porzingis liet rusten. Dankzij die overwinning blijven de Bucks voorlopig de nummer 2 in het Oosten.

Voor de Celtics stond er dus niet veel meer op het spel bij het bezoekje aan Milwaukee, maar voor de thuisploeg wel. De Bucks vechten immers nog om de 2e plaats in de Eastern Conference. Bovendien is een zege tegen de leider altijd een mentale opsteker, zo vlak voor de start van de play-offs.

Boston is de autoritaire nummer 1 in de NBA en is al even zeker van het thuisvoordeel gedurende de volledige play-offs.

Nog opvallend bij Milwaukee-Boston: het duel gaat de geschiedenisboeken in als de wedstrijd met de minste vrijworpen ooit. Er werden door beide ploegen samen amper 2 vrijworpen genomen, door Antetokounmpo in het 1e quarter.

In het vervolg van de match stond geen enkele speler nog op de vrijworplijn. De Celtics kregen dus geen enkele vrijworp. Het gebeurde nooit eerder in de NBA dat een ploeg geen enkele vrijworp had tijdens een wedstrijd.

Twee vrijworpen in totaal voor beide teams is ook een mijlpaal. Het vorige record was 11 vrijworpen in één wedstrijd.