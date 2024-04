Extra Time over opmars van Racing Genk dankzij nieuw spelsysteem: "5 punten kan je nog inhalen"

di 9 april 2024 12:22

Union en Anderlecht zitten nog steeds in polepositie voor de landstitel, maar na de eerste twee speeldagen in de play-offs lijken ook Club Brugge en Racing Genk nog kandidaat. De heropleving van Racing Genk heeft volgens de analisten aan tafel bij Extra Time veel te maken met het nieuwe systeem, met drie centrale verdedigers. "Als je hun twee matchen nu vergelijkt met die veelbesproken match tegen Westerlo... toen was het dramatisch slecht."

Van de ploegen in de Champions' Play-offs swingt Genk op dit moment het meest. "Alles zit er een beetje in", vindt Peter Vandenbempt. "Ze hebben de organisatie veranderd en geven de meest solide indruk. De drie achterin zijn sterk, snel en stevig en de twee wingbacks voelen zich daar ook beter." De goal van Anouar Ait El Hadj tegen Antwerp was ook (deels) het gevolg van de verandering in spelsysteem. Steven Defour: "Kayembe kan die actie maken omdat er drie centrale verdedigers zijn. Hij trekt zo een man mee en zo kan El Hadj naar binnen komen. Dus het is dankzij het systeem, maar hij moet die bal ook nog in doel trappen natuurlijk." Dat brengt de tafel bij El Hadj. "Hij zit daar toch ook al iets langer dan een jaar, een beetje onder de radar", zegt Vandenbempt. "En nu, omdat er anderen niet inzetbaar zijn, grijpt hij zijn kans. De klik met El Khannouss is geweldig, op en naast het veld." Defour: "Dit systeem past ook beter bij die twee spelers. Het is ideaal als zij tussen de lijnen kunnen lopen. ZIj moeten niet meer op die buitenposities gaan staan." Gert Verheyen analyseert de match van El Hadj verder. "Hij heeft vrijheid en doet verdedigers twijfelen. Hij kiest goed de positie waarin hij aan de bal komt en dan heeft hij de kwaliteit om te weten wanneer hij moet doordraaien en wanneer hij in een tijd moet doortikken. Dat wegdraaien kan hij ook heel goed, hij heeft een korte draaicirkel."

Het is niet altijd met de fijnste techniek bij Tolu, maar Genk heeft daar nu wel een soort rustpunt en dan kan de rest aansluiten. Het kan nu ook eens een lange bal spelen. Peter Vandenbempt

En er waren nog spelers die lof kregen. El Ouahdi en Kayembe bijvoorbeeld. Defour: "Ze moeten bijna niet meer verdedigen. El Ouahdi kan naar hartenlust infiltreren en zich offensief uitleven. De backs kunnen veel hoger en vrijer voetballen."

En dan is er ook nog Tolu, diep in de spits. Vandenbempt vond hem heel sterk spelen. "Tegen toch niet de minste verdedigers. Hij won veel duels, kan de bal bijhouden, kaatst goed, ... Het is niet altijd met de fijnste techniek, maar soms wel. Genk heeft daar nu een soort rustpunt en dan kan de rest aansluiten. Genk kan nu ook eens een lange bal spelen. Dat was vroeger verboden tussen aanhalingstekens."

"Tolu heeft vertrouwen. En wat me ook opviel waren zijn fysieke kwaliteiten. Hij heeft gelopen en gewerkt. En dat terwijl Vrancken in het verleden zelf nog heeft gezegd dat zijn fysiek ontoereikend was."

"Er zijn nog 24 punten te verdienen, dan kan je er 5 goedmaken"

"Ik heb ook die laatste match tegen Westerlo gezien", vertelt Verheyen. "Dat was dramatisch. En dan heb ik het niet over die slotminuten. Die eerste helft was verschrikkelijk slecht. Dat het nu zo gaat, dat kan je bijna niet uitleggen." Hij nuanceert ook een klein beetje dat alles aan het spelsysteem ligt. "Als er een paar jongens goed beginnen te spelen, dan trekken ze de rest mee. Zo gaat het altijd. We halen er nu een paar spelers uit, maar eigenlijk kan je van alle 11 zeggen dat ze een goede match hebben gespeeld." Is de conclusie dan dat Genk een titelkandidaat is? Vandenbempt: "Er zijn nog 24 punten te verdienen, dan kan je er 5 goedmaken. Ze spelen ook nog twee keer tegen de leiders. Genk speelt al twee wedstrijden kampioenenvoetbal." Defour: "Ze hebben weinig foutenmarge, maar het momentum zit wel goed." Het zijn de wonderen van de play-offs. Verheyen: "Dat is leuk voor ons, het is spannend en we hebben iets om over te praten, maar ergens voelt het toch ongemakkelijk. Eigenlijk kan dit niet."