"Hij begon over te geven in de kleedkamer": Kevin De Bruyne afwezig tegen Real Madrid door plotse ziekte

De verbazing was groot. Kevin De Bruyne stond verrassend niet aan de aftrap in het topduel tegen Real Madrid dinsdagavond. Een opvallende tactische zet van Pep Guardiola? Nee, de Rode Duivel bleek ziek. "Kevin begon over te geven in de kleedkamer", aldus zijn coach.

In een interview vooraf gaf Guardiola nog wat meer uitleg over de toestand van KDB: "Kevin voelt zich niet goed. We hadden een meeting, hij was klaar. Maar toen we arriveerden begon hij over te geven in de kleedkamer en zei Kevin dat hij niet klaar was."

Voor De Bruyne betekende het een wedstrijd zonder speelminuten. Hij zag vanop de bank hoe zijn ploeg een rollercoaster van een partij niet uit handen gaf. Ook Jeremy Doku, onze andere landgenoot, bleef de hele wedstrijd op de bank.