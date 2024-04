"Dit had mij de play-downs kunnen kosten": Daan Heymans haalt opgelucht adem na penaltyfout

Ook in de Relegation Play-offs is het spanning troef. Charleroi kwam als winnaar uit de afgelopen speeldag, aangezien de Carolo's hun voorsprong behielden. Al had het ook anders kunnen lopen. RWDM miste een penalty na een fout van Heymans, die in 90 minutes vertelde hoe hij dat moment beleefde: "De Mil zei al twee weken dat we niet mochten tackelen in het strafschopgebied."

Het zijn bange weken onderin het klassement. Charleroi kwam afgelopen weekend met de schrik vrij tegen RWDM toen Biron een penalty liet liggen.

Daan Heymans was de boosdoener bij de thuisploeg met een onstuimige strafschopfout. De Charleroi-middenvelder vertelde in 90 minutes hoe opgelucht hij was na de redding van doelman Hervé Koffi: "Ik heb hem toch even serieus geknuffeld."

Filip Joos dacht Heymans nochtans te betrappen op een gebrek aan vertrouwen: "Je loopt niet mee bij de strafschop, dus je dacht dat die binnen ging."

"Nee, ik wist dat hij hem ging pakken. Ik ben gewoon niet goed in het meelopen", lacht Heymans. "Dan is de bal nog in het spel, maar ik ben zo gelukkig dat ik naar Koffi loop en de offside ophef."

"Dit had mij de play-downs kunnen kosten. Het was de eerste wedstrijd onder nieuwe coach De Mil. Eigenlijk is het niet grappig, maar het grappige is dat die al twee weken lang elke dag zegt: niet tackelen in de zestien."