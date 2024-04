Rik De Mil bedankt penaltyheld Koffi voor puntje tegen RWDM in eerste wedstrijd bij Charleroi

Debuterende coaches Rik De Mil en Yannick Ferrera hebben de Relegation Play-offs afgetrapt met een brilscore. Vooral Charleroi mag tevreden zijn met dat punt, want het kwam goed weg wanneer Koffi een penalty uit doel ranselde van Biron. De thuisploeg kan zo wel Eupen of Kortrijk zien naderen, ook RWDM schiet weinig op met het resultaat.

Een nieuwe coach in beide kampen, en allebei legden ze in hun eerste match eigen accenten. Bij Charleroi hield De Mil Ilaimaharitra aan de kant voor Zorgane, die meteen de aanvoerdersband kreeg. Ferrera verraste nog meer door van doelman te wisselen. Hubert kreeg bij RWDM de voorkeur op Defourny.

Het waren de bezoekers die het best begonnen, met al in de eerste minuut een offensiefje. De grootste kans voor de rust kwam er op de counter. Mercier zette een dubbelpass op en kapte zich langs de te ver uitgekomen Koffi, maar kon dan niet genoeg kracht zetten om af te werken.

Aan de overkant had Bernier niet veel kracht nodig om te koppen, maar hij had pech en vond de paal op zijn weg. Door enkele onderbrekingen verdween daarna het ritme volledig uit de wedstrijd. Een kansloos afstandsschot van Dari illustreerde de onmacht van beide ploegen.

In de toegevoegde tijd was er dan plots een duivelse dribbel van Carlos Alberto. Op de achterlijn mikte hij zijn poging tegen Koffi, terwijl hij eigenlijk had moeten afleggen. Guiagon schoot even later onbesuisd naast voor Charleroi.

Na de rust eisten de Zebra's het vaakst de bal op, maar ze deden er zelden of nooit iets gevaarlijks mee. Het was integendeel RWDM dat het dichtst bij een goal kwam. Na een foutje van Heymans mocht Biron een strafschop nemen, maar de spits deed dat met te weinig overtuiging.

Enkele minuten later leek die misser hem nog parten te spelen. Vanaf een halve meter en met een gapend doel voor zich slaagde Biron er nog in om te missen. De rest van de wedstrijd werd vooral gevuld door Charleroi-spelers die in en rond de zestien meter van RWDM de hete aardappel naar een ploegmaat doorschoven.