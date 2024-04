Verstappen doet Australisch fiasco vergeten: een-tweetje voor Red Bull tijdens kwalificaties in Suzuka

Met revanchegevoelens in de tank van zijn Red Bull heeft Max Vertstappen weer even de puntjes op de i gezet. De Nederlander was (opnieuw) heer en meester tijdens de kwalificaties in Suzuka en slingerde zich zo voor de vierde keer op een rij naar de pole. Zijn ploegmakker Sergio Perez werd tweede. Een deugddoend resultaat voor Red Bull, dat in Australië nog door pech werd genekt.