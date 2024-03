Wat met Van Baarle, Laporte en De Lie in Sporza Wielermanager? De Kopman-leden geven transfertips

wo 27 maart 2024 07:30

De transferkoorts in de Sporza Wielermanager stijgt. Arnaud De Lie komt dit voorjaar niet meer in actie. Achter de namen van de zieke Christophe Laporte en Dylan van Baarle staat een vraagteken. Moet je die stante pede uit je team halen? En welk type renner breng je in? Het kwartet van Kopman geeft gratis advies.

Veel deelnemers in de Sporza Wielermanager zit met hun handen in het haar. Christophe Laporte geraakt maar niet uitgeziekt. En ook zijn ploegmakker Dylan van Baarle is geveld door ziekte. Bovendien zette Arnaud De Lie, populair in de Wielermanager, vroegtijdig een punt achter zijn voorjaar. Moeten de zieke renners onverbiddelijk uit je team getransfereerd worden? En welke renners zijn de geknipte vervangers? Een kasseivreter, een Ardennen-man of een mix van de 2?



Het panel van de Sporza Wielermanager-podcast Kopman schieten te hulp.

Is Matteo Jorgenson de ideale vervanger van Laporte/Van Baarle?

Tess Elst (sportanker en presentatrice): "Ik had enkel De Lie in mijn ploeg. En die zal er toch onherroepelijk uit moeten. Gelukkig ben ik tot nu toe conservatief geweest met mijn transfers." "Als je nog maar 1 of 2 transfers hebt, zou ik zeker al iemand voor de Ardennen nemen. Anders kan je nog voor een renner gaan die nu meteen kan opleveren en idealiter ook nog doortrekt. Neilson Powless bijvoorbeeld."

In de Lidl vallen nog wel wat koopjes te doen. Het advies van Kopman

Gilles Liesenborghs (lid van de Lead-Out): "Met het nieuwe systeem van 5 transfers lijkt het me een goed idee om toch in te grijpen. Ikzelf heb ze alle 3 in mijn ploeg. Die zit dan ook al enkele koersen in het slop." "Ze allemaal eruit gooien, vind ik evenwel wat te veel. Mijn advies is om nog minstens 2 , liefst 3 transfers op te sparen voor de heuvelklassiekers. Een Remco kan je daar bijvoorbeeld nog enorm veel punten opleveren." "Wie je dan nu moet inbrengen? In de Lidl vallen nog wel wat koopjes te doen. Stuyven of Pedersen lijken goede pionnen om erin te transfereren voor de komende koersen, als je ze nog niet hebt tenminste." "Zelf overweeg ik ook om Tiesj Benoot nog in mijn ploeg te nemen. Die is door allerhande kwaaltjes nog aan het toegroeien naar zijn beste vorm, maar heeft het voordeel dat hij ook in de Ardennen nog resultaten kan rijden.

Kies voor renners die doortrekken tot de klimklassiekers. Het advies van Kopman

Hannes Tahon (waardebepaler en cabinefluisteraar): "Met Van Baarle wacht ik nog eventjes af, omdat hij nog 2 monumenten op zijn programma heeft staan. Misschien geraakt hij sneller uitgeziekt dan Laporte."



"De Lie verban ik wel al uit mijn team. Matteo Jorgenson is de ideale

vervanger, want hij rijdt naast Dwars door Vlaanderen, de Ronde en

Parijs-Roubaix normaal ook nog de Amstel Gold Race. 4 klassiekers waarin hij

kan scoren." "Dat is ook mijn advies: kies voor een renner die een mooi programma rijdt

met minstens 1 klimklassieker."

Wie koop je dan best met die 10 miljoen? Inderdaad, dé man in vorm: Luis-Joe Lührs. Het advies van Kopman

Thomas Huyghe (grootste fan van Oliver Naesen): "Wat je ook doet: ik zou zeker zorgen dat je nog genoeg centjes en wissels overhoudt om na Roubaix een tweetal toppers voor de klimkoersen in te brengen." "Als je met die goeie raad in je achterhoofd tijdens uw werkuren de berekening maakt en merkt dat je ook nog een wissel kan doen voor de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix, dan zou ik niet twijfelen. En dan zou ik in de eerste plaats Laporte eruit gooien." "Met 10 miljoen kan je in principe elke renner van uw dromen kopen en de kans dat Laporte nog echt in topvorm geraakt dit voorjaar is miniem. Een kennis van mij stond gisteren achter hem bij de apotheek, dus dan weet je wel hoe laat het is." "En wie koop je dan best met die 10 miljoen? Inderdaad, dé man in vorm: Luis-Joe Lührs."

