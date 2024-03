Union verlaat Europees toneel met opgeheven hoofd: "Volgend jaar komen we terug met veel meer ambitie"

do 14 maart 2024 22:35

Eruit in Europa, maar toch met een goed gevoel naar huis. Voor de mannen van Union zat er meer in tegen Fenerbahçe, maar dankzij de puike prestatie in Turkije staan ze klaar om de play-offs aan te vallen. "Wij zijn altijd rustig gebleven. Dat is eigen aan ons", zei Vanhoutte zelfzeker na de wedstrijd.

De eerste helft kreeg Union een kleine kruiwagen aan kansen, maar vergat het er eentje binnen te tikken, zag Charles Vanhoutte. "Er zat meer in. Als we eerder scoren, kunnen we in de tweede helft nog drukken. Het doelpunt valt te laat, waardoor het echt Mission Impossible werd." "We hebben vandaag getoond tot wat we in staat zijn", vond Vanhoutte. Dat de ploeg moe leek tegen Gent, vond Vanhoutte niet kloppen. "De media panikeren altijd over ons, maar wij zijn altijd rustig gebleven."

We zijn helemaal niet moe, we zijn klaar voor de play-offs. Noah Sadiki

Voor Noah Sadiki was er het klassieke "gemengde gevoel" na de winst van de match en het verlies van de kwalificatie. "Want er was meer mogelijk. We mogen eerlijk gezegd ons hoofd geheven houden bij deze exit uit Europa." Een wedstrijd om te tonen aan alle toekomstige tegenstanders: "Zelfs als we met 3-0 verliezen kunnen we steeds terugkeren, zijn we geen dode ploeg." Voor Sadiki is dit maar het begin in Europa: "Volgend jaar komen we terug met veel meer ambitie. En we zijn helemaal niet moe, we zijn klaar voor de play-offs."

Blessin: "Ik heb mij geamuseerd"