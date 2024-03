Kan Charleroi favoriet Limburg United verrassen in finale Beker van België? "In één match is alles mogelijk"

zo 10 maart 2024 10:20

Geen spoor van Oostende of Antwerp Giants: de finale van de Beker van België gaat dit jaar tussen Charleroi en Limburg United. Opvallend: allebei met een jonge, Belgische coach. Wij spraken het duo in de aanloop naar de bekerfinale.

Met Limburg United en Charleroi staan er twee teams tegenover elkaar die in de BNXT League de top 5 gehaald hebben. Toch lijkt Limburg United op papier een tikkeltje sterker dan Charleroi. Dat wordt ook beaamd door beide coaches. "Het zou hypocriet zijn om te zetten dat wij geen favoriet zijn", is United-coach Raymond Westphalen eerlijk. "Wij staan in de stand boven Charleroi en klopten hen ook 2 keer in de competitie. Dus ik snap ook wel dat ze ons in de favorietenrol duwen." "Wij zijn inderdaad de underdog", reageert Charleroi-coach Sam Rotsaert. "Maar de beker is wel altijd iets speciaals en ik denk dat in één match alles mogelijk is."

Wij zijn de underdog, maar de beker is iets speciaals en in één match is alles mogelijk. Charleroi-coach Sam Rotsaert

Dat weten ze bij Limburg United als geen ander. Twee jaar geleden won de club voor het eerst de Beker van België door topfavoriet Oostende te kloppen. "In de beker zie je altijd jongens die boven zichzelf uitstijgen. Dat is de magie ervan", weet Westphalen. "De jongens die er toen al bij waren, hebben er al genoeg over gepraat in de kleedkamer. En zelf vind ik ook wel altijd een speciale manier om mijn ploeg op te peppen. Maar ik merk dat het nu al heel hard leeft in de kleedkamer. Daar ben ik wel blij om." Voor Charleroi was de generale repetitie wel niet te best: vorige week kreeg in het in de competitie een 70-45-pandoering van Leiden. "Een heel slechte match", zucht Rotsaert. "Iedereen weet dat wij beter kunnen en het is aan ons om dat zondag te tonen."

We zullen Charleroi zeker niet onderschatten. Ik denk dat de vorm van de dag heel bepalend zal zijn. Limburg United-coach Raymond Westphalen

Wat moet er voor Charleroi dan beter? "We moeten ons focussen op wat we kunnen controleren: dat is defense en rebounding. Dat worden de sleutels van onze wedstrijd. En ik verwacht een heel hoge intensiteit, aan beide kanten." United-coach Westphalen is op zijn hoede voor Charleroi. "We weten tot wat zij in staat zijn. Het is een jong en energiek team dat er zijn kop zal voor gooien. We zullen hen zeker niet onderschatten. Ik denk dat de vorm van de dag heel bepalend zal zijn." Voor Limburg United kan het de 2e beker in 3 jaar tijd worden. "En dat in het seizoen van onze 10 verjaardag. Het zou mooi zijn om die met de beker te vieren." Maar dat is uiteraard ook het doel van Charleroi. "Het leeft hier enorm", zegt Rotsaert. "En we zijn erop gebrand om iets terug te doen voor onze fans die ons altijd volgen."